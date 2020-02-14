Расписание автобусов с автовокзала Петрозаводска значительно изменится

В расписании движения автобусов, совершающих рейсы с петрозаводского автовокзала, с 15 февраля произойдут серьезные изменения. Об этом сообщает «Петрозаводск транспортный».

Изменения коснутся автобусов, курсирующих по четырем популярным направлениям: шуйскому, бесовецкому, заозерскому и лососинскому.

Десятки рейсов будут отменены, другие рейсы вводятся, третьи немного изменят свое расписание.

Полностью изменения выглядят следующим образом.