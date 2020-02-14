Госэкспертиза одобрила строительство нового онкоцентра в Петрозаводске

В Петрозаводске будет построен новый онкологический центр. Проект строительства центра получил положительное заключение Главгосэкспертизы России, сообщает официальный интернет-портал республики. При этом, сроки возведения учреждения еще не определены.

Реализация инвестиционного проекта позволит внедрить современные и наиболее эффективные технологии специализированной помощи, расширить объемы высокотехнологической помощи, обеспечить научные и научно-клинические исследования, а также удовлетворить клинические потребности учреждения и образовательных организаций, включая Медицинский институт Петрозаводского государственного университета и медицинский колледж.

Принципиальное повышение уровня специализированной диагностики и терапии позволит добиться увеличения выживаемости и повышения качества жизни при онкологических заболеваниях, заявляют власти.

Ввод в строй нового диспансера с современным оборудованием и с использованием новых, в том числе высокотехнологичных, методов лечения позволит поднять на более высокий уровень раннюю диагностику онкологических заболеваний у населения северного региона, продлить жизнь и улучшить качество жизни пациентов с выявленной онкологической патологией,

- отметил главный врач Республиканского онкологического диспансера Ерванд Хидишян.

Сроки начала строительства будут определены после согласования с Минздравом России.