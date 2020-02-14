14 февраля 2020, 14:10
Общество

Кавээнщик возглавил администрацию Кемского района

Дмитрий Петров в прошлом возглавлял команду КВН, а также спорил с чиновниками из-за разбитого на дорогах Петрозаводска автомобиля

В минувший четверг в Кемском районе прошел конкурс на должность главы администрации.  Как сообщает паблик «Общественный контроль г. Кемь», на конкурс были представлены два кандидата – Денис Попов и Дмитрий Петров.

«По результатам голосования депутатов Совета Кемского муниципального района главой администрации назначен Петров Дмитрий Александрович»,

- сообщается в группе.

Петров в прошлом кавээнщик - капитан сборной команды КВН ПетрГУ и рабочей молодежи города «Овощи-фрукты». Также он является суперфиналистом конкурса «Лидеры Карелии».  По сообщению официального паблика правительства республики, в 2019 году Петров прошел в суперфинал «Лидеров Карелии» с проектом о создании мобильных комплексов для сортировки твердых коммунальных отходов. Все финалисты по желанию зачисляются в кадровый резерв и могут претендовать на должности муниципальной и государственной службы.

Также Петров известен тем, что смог отсудить у администрации Петрозаводска компенсацию за разбитую на плохих дорогах машину.  Однако впоследствии чиновники попытались обвинить его в мошенничестве за то, что водитель трижды угодил в яму на машине. Петров стал героем сюжета на телеканале НТВ.

Фото: ntv.ru

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Метки: 
Кемский район
муниципальная власть
Дмитрий Петров
глава администрации
новости Карелии
КВН