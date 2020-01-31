Родственник погибшего при демонтаже СКК сварщика рассказал о покойном

Матвей Кучеров, погибший сегодня при демонтаже спортивно-концертного комплекса «Петербургский», родился в селе Деревянное Прионежского района. Молодой человек приступил к работам на объекте накануне Нового года, сообщил корреспондент портала 47news.

Журналистам интернет-ресурса удалось связаться с родственником покойного. По словам Владимира, дяди Матвея, племянник снова уехал в Санкт-Петербург недавно, буквально пару дней назад.

«Но он говорил, что накануне Нового года уже работал на этом объекте, что-то они там делали»,

- рассказал собеседник издания.

По его словам, у Матвея Кучерова был опыт выполнения работ на высоте. В какой именно компании работал его родственник, дяде погибшего неизвестно.

По словам председателя сельсовета Деревянного Николая Кудина, Матвей родился, учился и вырос в селе. Родители живут здесь по-прежнему, пенсионеры. «Парень нормальный, халтурил вроде на стройках. Крутился в Петрозаводске. Последнее время я его не видел», - рассказал Кудин. Детей и жены у него не было.

Напомним, под завалами спортивно-концертного комплекса «Петербургский», который сегодня рухнул во время в Санкт-Петербурге, найдено тело погибшего рабочего. Как мы писали ранее, рабочий, пропавший при обрушении спортивно-концертного комплекса «Петербургский», оказался жителем Петрозаводска. Личность сотрудника установлена – это 29-летний петрозаводчанин Матвей Кучеров.

Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский». ЧП произошло во время демонтажа.