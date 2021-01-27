СК РФ назвал обвиняемых в гибели сварщика из Карелии при демонтаже СКК

Главное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела о гибели сварщика Матвея Кучерова в ходе реконструкции здания спортивно-конфертного комплекса в Санкт-Петербурге. Здание СКК обрушилось в январе 2020 года, погиб рабочий из Карелии.

Следствие считает, что подрядная организация ООО «Техснаб» в ходе демонтажа СКК «Петербургский» не приняла мер по предотвращению его самопроизвольного обрушения. Работы велись с грубыми нарушениями строительных норм и правил охраны труда, сообщает пресс-служба СК.

Обвинение по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть человека» предъявлено руководителю подрядной организации Сергею Акименко и производителям работ Николаю Иванову и Дмитрию Смирнову. Вину в инкриминируемом деянии они признали.

Уголовное дело направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, 31 января в Санкт-Петербурге рухнул подлежащий сносу СКК «Петербургский». Издание «Фонтанка» засняло не только момент обрушения, но и гибель рабочего, срезавшего металлические ванты, на которых держалась крыша. Мужчина работал без страховки: не был прикреплен к люльке, которая находилась рядом. (фото iz.ru)