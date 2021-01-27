27 января 2021, 20:31
Происшествия

СК РФ назвал обвиняемых в гибели сварщика из Карелии при демонтаже СКК

Уголовное дело о демонтаже СКК в Петербурге, в ходе которого погиб рабочий из Карелии, направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения

Главное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела о гибели сварщика Матвея Кучерова в ходе реконструкции здания спортивно-конфертного комплекса в Санкт-Петербурге. Здание СКК обрушилось в январе 2020 года, погиб рабочий из Карелии.  

Следствие считает, что подрядная организация ООО «Техснаб» в ходе демонтажа СКК «Петербургский» не приняла мер  по предотвращению его самопроизвольного обрушения. Работы велись с грубыми нарушениями строительных норм и правил охраны труда, сообщает пресс-служба СК.

Обвинение по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть человека» предъявлено руководителю подрядной организации Сергею Акименко и производителям работ Николаю Иванову и Дмитрию Смирнову. Вину в инкриминируемом деянии они признали.

Уголовное дело направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, 31 января в Санкт-Петербурге рухнул подлежащий сносу СКК «Петербургский». Издание «Фонтанка» засняло не только момент обрушения, но и гибель рабочего, срезавшего металлические ванты, на которых держалась крыша. Мужчина работал без страховки: не был прикреплен к люльке, которая находилась рядом. (фото iz.ru)

Ранее в этом сюжете:

В Карелии простились с рабочим, погибшим при обрушении СКК
подробнее...
Погибшего при обрушении СКК рабочего из Карелии похоронят в среду
подробнее...
Петербуржцы почтили память сварщика из Карелии Матвея Кучерова
подробнее...
Мать увидела по телевизору, как гибнет при обрушении СКК ее сын
подробнее...
"Люлька наверху, а ты внизу": опубликованы приказы погибшему рабочему
подробнее...
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за гибели петрозаводского рабочего
подробнее...
Заказчик работ по демонтажу СКК прокомментировал обрушение здания
подробнее...
На каске погибшего сварщика из Карелии могла быть установлена камера
подробнее...
Следком проведет доследственную проверку по факту обрушения СКК
подробнее...
Родственник погибшего при демонтаже СКК сварщика рассказал о покойном
подробнее...
Тело рабочего из Петрозаводска найдено под завалами СКК в Петербурге
подробнее...
Рабочий из Петрозаводска пропал при обрушении СКК в Санкт-Петербурге
подробнее...
Обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге
подробнее...
Обсудить
просмотр
181421
Метки: 
СК РФ
уголовное дело
сварщик
новости Карелии
Матвей Кучеров
генпрокуратура
ООО «Техснаб»
демонтаж
СКК «Петербургский»