Бастрыкин поручил возбудить дело из-за гибели петрозаводского рабочего

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил петербургскому управлению возбудить уголовное дело в связи с гибелью рабочего при обрушении спортивно-культурного комплекса. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Кроме того, на место трагедии были направлены следователи-криминалисты из Москвы. Им надлежит обеспечить тщательное исследование всех обстоятельств происшествия.

Напомним, 31 января в Санкт-Петербурге рухнул подлежащий сносу СКК «Петербургский». Это произошло во время демонтажа кровли. Издание «Фонтанка» засняло не только момент обрушения, но и гибель рабочего, срезавшего металлические ванты, на которых держалась крыша. Им оказался уроженец Карелии Матвей Кучеров. Мужчина работал без страховки: он не был прикреплен к люльке, которая находилась рядом.