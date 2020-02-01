"Люлька наверху, а ты внизу": опубликованы приказы погибшему рабочему

«Фонтанка» опубликовала разговоры рабочих, демонтировавших спортивно-культурный центр в Санкт-Петербурге, и их начальства. Записать их удалось благодаря тому, что журналисты издания делали репортаж о сносе объекта. Из расшифровки следует, что уроженца Карелии Матвея Кучерова, погибшего после обрушения СКК, фактически вынудили работать без страховки.

Работа Кучерова заключалась в том, чтобы срезать металлические ванты, на которых держалась крыша комплекса. Журналисты предположили, что у специалистов, руководивших процессом, не было четкого план действий: детали – как выясняется, жизненно важные – обсуждались на ходу.

Первым рискованным шагом стало предложение работать не из люльки, подвешенной на СКК, а с крыши самого здания.

– Он хочет, чтобы люлька наверху была, а ты внизу резал. Прям по кольцу шел, а люлька будет над перилами летать. Вылазь, – сказал сварщику его напарник Александр Бардынин, принимавший распоряжения с земли. – А как же я так буду? – растерянно спросил мужчина.

Кучерову все же пришлось покинуть люльку. Он, впрочем, прицепил себя страховочным тросом к оставшемуся в люльке напарнику, но веревка оказалась слишком короткой, работать было неудобно. Кроме того, на перемещение люльки тратилось слишком много времени, а работников с земли поторапливали.

В итоге Матвей Кучеров вовсе отстегнулся и остался без какой-либо страховки. Через несколько минут кровля СКК рухнула. Добежать до люльки, висевшей в рядом, Кучеров не успел.

По факту ЧП, унесшего жизнь человека, уже возбуждено уголовное дело.

Фото: "Фонтанка"