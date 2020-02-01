Очевидцы сняли, как огонь уничтожил дом в Петрозаводске

1 февраля в Петрозаводске огонь уничтожил жилой дом на Вытегорском шоссе. На записи, которую сделали очевидцы, видно, что здание полыхает, как спичка. Ролик выложен в группу «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Пожар произошел в два часа ночи. По информации МЧС, для его ликвидации привлекались 25 человек и 8 единиц техники. Однако очевидцы отметили, что большой активности спасатели не проявляли – возможно, из-за того, что подобраться к горящему дому не давали припаркованные машины.

О пострадавших и погибших не сообщается. Добавим также, что за минувшие сутки произошли еще несколько пожаров в Петрозаводске, Медвежьегорском районе и Олонецком районе.