У студента из Китая заподозрили коронавирус в Петрозаводске

Студента Петрозаводской консерватории госпитализировали с подозрением на коронавирус. Пациент – молодой человек из Китая, который недавно вернулся на учебы в карельскую столицу. У него диагностировали повышенную температуру – 37,3, – что и стало основанием для беспокойства медиков.

Об этом 1 февраля на своей личной странице сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

– Сегодня студента петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию. У больного зафиксирована температура 37,3. Других признаков заболевания нет. Принято решение о госпитализации его в Республиканскую инфекционную больницу. Госпитализацию осуществила бригада скорой медицинской помощи БСМП, которая четко сработала в соответствии со всеми правилами оказания медицинской помощи и транспортировки больных с подозрением на новый тип коронавирусной инфекции.

Больной находится в изоляторе. Состояние стабильное. Взяты анализы для диагностики коронавирусной инфекции. Материалы для исследования направлены в Санкт-Петербург и в Москву. Завтра вечером результаты должны быть готовы. Остальные студенты консерватории, проживающие в общежитии, находятся под наблюдением медиков,

– рассказал Охлопков.

На фотографиях, приложенных к сообщению, видно, что медики одеты в специальные костюмы, которые применяются при работе с особо опасными инфекциями. Отметим, недавно портал «Петрозаводск говорит» публиковал материал о том, как готовятся карельские врачи к встрече нового коронавируса.