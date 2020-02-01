01 февраля 2020, 13:10
Происшествия

Фура «догнала» легковушку в центре Петрозаводска

Большегруз едва не вытолкнул машину на пешеходный переход

Опасная ситуация возникла в карельской столице на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Лизы Чайкной. Фура врезалась в задний бампер легкового автомобиля, который остановился перед пешеходным переходом на красный свет. От удара машина чуть не вылетела на переход.

Видео происшествия опубликовано в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Удивительно, но пользователи социальной сети в комментариях стали обвинять водителя легковушки, а не шофера большегруза, который не учел дорожные условия и вес своего транспортного средства.

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Метки: 
ДТП
Петрозаводск
Карелия
Новости
фуры
большегрузы