Фура «догнала» легковушку в центре Петрозаводска

Опасная ситуация возникла в карельской столице на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Лизы Чайкной. Фура врезалась в задний бампер легкового автомобиля, который остановился перед пешеходным переходом на красный свет. От удара машина чуть не вылетела на переход.

Видео происшествия опубликовано в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Удивительно, но пользователи социальной сети в комментариях стали обвинять водителя легковушки, а не шофера большегруза, который не учел дорожные условия и вес своего транспортного средства.