Мужчину поймали при попытке похитить 14 упаковок форели

Сотрудники Росгвардии Карелии задержали мужчину, который пытался похитить из гипермаркета на Кукковке рыбу общей стоимостью 4400 рублей. Как пишет пресс-служба ведомства, злоумышленник намеревался вынести 14 упаковок форели и две семги.

Инцидент произошёл в Петрозаводске 30 января около трёх часов дня. 29-летний правонарушитель задержан. На место прибыла следственно-оперативная группа органов внутренних дел.



Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Отметим, что уголовная ответственность за кражу наступает в том случае, если сумма ущерба превышает тысячу рублей. Если хищение совершено открыто, оно квалифицируется как грабеж.