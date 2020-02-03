03 февраля 2020, 19:22
Соцсети

Погибшего при обрушении СКК рабочего из Карелии похоронят в среду

Похороны Матвея Кучерова пройдут в Деревянном

Похороны 29-летнего Матвея Кучерова, погибшего при демонтаже крыши СКК «Петербургский», пройдут в среду в Деревянном в Прионежском районе. Вынос состоится в полдень по адресу Онежская, 95. Информация появилась в паблике «Наше Деревянное».

Напомним, 31 января в Петербурге рухнул подлежащий сносу спорткомплекс. Это произошло во время демонтажа кровли. Издание «Фонтанка» засняло не только момент обрушения, но и гибель рабочего, срезавшего металлические ванты, на которых держалась крыша. Им оказался уроженец Карелии Матвей Кучеров. Мужчина работал без страховки: он не был прикреплен к люльке, которая находилась рядом. Возбуждено уголовное дело.

Двое молодых людей вышли с плакатом «Их сделка стоит 25 млрд рублей, твоя жизнь, Матвей, – 8000 рублей» к СКК «Петербургский». 8 тысяч рублей – сумма, за которую карельский сварщик согласился участвовать в сносе крыши спорткомплекса и в итоге погиб. 

Ранее в этом сюжете:

Петербуржцы почтили память сварщика из Карелии Матвея Кучерова
подробнее...
Мать увидела по телевизору, как гибнет при обрушении СКК ее сын
подробнее...
"Люлька наверху, а ты внизу": опубликованы приказы погибшему рабочему
подробнее...
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за гибели петрозаводского рабочего
подробнее...
Заказчик работ по демонтажу СКК прокомментировал обрушение здания
подробнее...
На каске погибшего сварщика из Карелии могла быть установлена камера
подробнее...
Следком проведет доследственную проверку по факту обрушения СКК
подробнее...
Родственник погибшего при демонтаже СКК сварщика рассказал о покойном
подробнее...
Тело рабочего из Петрозаводска найдено под завалами СКК в Петербурге
подробнее...
Рабочий из Петрозаводска пропал при обрушении СКК в Санкт-Петербурге
подробнее...
Обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге
подробнее...
Обсудить
просмотр
162261
Метки: 
похороны
сварщик
Деревянное
Прионежский район
новости Карелии
Соцсеть
Матвей Кучеров