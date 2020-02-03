Погибшего при обрушении СКК рабочего из Карелии похоронят в среду

Похороны 29-летнего Матвея Кучерова, погибшего при демонтаже крыши СКК «Петербургский», пройдут в среду в Деревянном в Прионежском районе. Вынос состоится в полдень по адресу Онежская, 95. Информация появилась в паблике «Наше Деревянное».

Напомним, 31 января в Петербурге рухнул подлежащий сносу спорткомплекс. Это произошло во время демонтажа кровли. Издание «Фонтанка» засняло не только момент обрушения, но и гибель рабочего, срезавшего металлические ванты, на которых держалась крыша. Им оказался уроженец Карелии Матвей Кучеров. Мужчина работал без страховки: он не был прикреплен к люльке, которая находилась рядом. Возбуждено уголовное дело.

Двое молодых людей вышли с плакатом «Их сделка стоит 25 млрд рублей, твоя жизнь, Матвей, – 8000 рублей» к СКК «Петербургский». 8 тысяч рублей – сумма, за которую карельский сварщик согласился участвовать в сносе крыши спорткомплекса и в итоге погиб.