Парфенчиков рассказал об открывшихся в Карелии сельских школах

Восемь сельских народных школ открылись в Карелии. Они появились при домах культуры, библиотеках и школах в поселках Верхнеолонецкий, Коткозеро, Видлица, Ковера, Тукса, Мегрега, Мелиоративный и Пряжа. О народных школах на своей странице во «ВКонтакте» рассказал глава республики Артур Парфенчиков. Школы будут работать на протяжении всего года.

«Народные школы – это возможность для жителей небольших населенных пунктов вести активную социально-культурную жизнь: обучаться новым навыкам на курсах, общаться в клубах по интересам, заниматься в физкультурно-оздоровительных секциях, посещать театры, музеи, исторические места Карелии. Очень популярны у сельчан курсы компьютерной грамотности, вокала и хореографии, а также языковые курсы»,

- написал руководитель региона.



Проект направлен на то, чтобы сделать жизнь в деревне яркой и интересной и помочь людям в решении важных вопросов.

«Для этого организуют поездки в отдаленные населенные пункты специалистов социальных служб, медицинских учреждений, администраций, МФЦ».

Появление народных школ стало возможным благодаря президентскому гранту, который выиграла общественная организация «Живая деревня». Она представила проект «Учимся успешной жизни в деревне!» и получила почти 3 млн рублей на реализацию.

Фото: vk.com