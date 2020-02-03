В Сортавале устранили коммунальную аварию и запустили котельную

Коммунальную аварию в Сортавале устранили. Информация об этом появилась в группе Сортавальского района.

«В 14:05 в ЕДДС поступило сообщение от диспетчера ООО «Петербургтеплоэнерго» о том, что последствия аварии на тепловых сетях устранены и Центральная городская котельная работает в нормальном режиме, продолжаются запитка системы теплоносителем и выход на рабочие параметры». Однако, по сообщению пользователей соцсети, батареи в домах пока остаются холодными.

Напомним, работа котельной была приостановлена по причине утечки теплоносителя на трассе, снижения давления в системе, снижения параметров котельной. Под отключение попали 106 домов, 10 социально-значимых объектов: ЦРБ, Центр помощи детям №7, 4 школы, 4 детсада.