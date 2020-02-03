Жители Сортавалы остались без отопления из-за остановки котельной

В Сортавале произошла коммунальная авария, город остался без отопления, сообщает официальная группа Сортавальского района во «ВКонтакте». Сегодня в 3:00 в ЕДДС Сортавальского района от диспетчера ООО «Петербургтеплоэнерго» поступило сообщение об остановке Центральной котельной г. Сортавала.

Диспетчер сообщил, что работа котельной приостановлена в 2:30. Причина отключения - утечка теплоносителя на трассе, снижение давления в системе, снижение параметров котельной.

Всего под отключение попали 106 домов, 10 социально-значимых объектов: ЦРБ, Центр помощи детям №7, 4 школы, 4 детсада. В этих домах живут 8340 человек, в том числе 1220 детей.

Обнаружено место утечки - авария произошла в подвальном помещении здания Социально-культурного молодежного центра. Для устранения повреждения привлечена бригада ООО «Петербургтеплоэнерго» под руководством заместителя начальника предприятия Сергея Левина.

Последствия аварии будут устранены и работа котельной будет восстановлена ориентировочно до 15:00 3 февраля.

Добавим, что сейчас в Сортавале около -6 градусов.