Пешеход попал под машину, переходя дорогу в неположенном месте

Мужчина 1991-го года рождения попал под колеса автомобиля «Тойота Карина»: молодой человек переходил улицу Ватутина вне пешеходного перехода. В Госавтоинспекции отметили, что в момент наезда пешеход был в наушниках. Дорожный инцидент произошел 1 февраля в 13.13 в районе дома № 37 по улице Ватутина.

«На месте ДТП пешеходу была оказана разовая медицинская помощь, амбулаторного лечения не назначалось. 2 февраля пешеход, 1991 года рождения, самостоятельно обратился за медицинской помощью, был госпитализирован в БСМП г. Петрозаводска»,

- добавили в ГИБДД.

Дорожные полицейские рекомендуют при переходе дороги отвлечься от телефона и наушников, быть внимательными, видеть и слышать улицу.