Пьяные мужчины помешали работе питейного заведения в Петрозаводске

Сотруднице одного из баров столицы Карелии пришлось вызвать наряд вневедомственной охраны для того, чтобы предотвратить пьяный дебош. Инцидент произошел 1 февраля около 12.00. Женщина нажала на тревожную кнопку, пытаясь выдворить принявших на грудь посетителей заведения, рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Поздно вечером этого же дня сработала тревожная сигнализация в одном из баров микрорайона Кукковка. Там одна из посетительниц испортила имущество заведения. 29-летняя гражданка задержана и передана сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Не обошлось в республике и без хищений. Попытки выноса товара без оплаты из сетевых магазинов зарегистрированы как в Петрозаводске, так и в районных центрах Карелии. Правонарушители задержаны и переданы сотрудникам органов внутренних дел. Им грозит административная ответственность за мелкое хищение.