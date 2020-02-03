Два автомобиля столкнулись в центре Петрозаводска

Сегодня в 10:59 утра на пересечении улиц Гоголя и Анохина в Петрозаводске произошло столкновение двух легковых автомобилей. Авария попала в объектив камеры наблюдения компании «Сампо.ру».

На кадрах видно, как один из участников ДТП совершал левый поворот, второй автомобиль в это время ехал в прямом направлении. Удар пришелся в правый борт выполнявшего поворот автомобиля.

В результате инцидента транспортные средства получили повреждения. На месте работают сотрудники экстренных служб.