Жителя Карелии посадили на пять лет за полтора грамма гашиша

В Кеми вынесен приговор 22-летнему местному жителю. Мужчина обвинялся в незаконном сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба карельской прокуратуры.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, с января по март 2019 года ранее судимый за хранение наркотиков мужчина продал в общей сложности 1,5 грамма гашиша.

В суде кемлянин не признал свою вину, однако, сторона обвинения предоставила неопровержимые доказательства. В итоге суд приговорил мужчину к наказанию в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.