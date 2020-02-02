Мать увидела по телевизору, как гибнет при обрушении СКК ее сын

Жительница села Деревянное Татьяна Кяппи рассказала Karelia.news как страшно она узнала о смерти сына.

Как пишет издание, женщина вошла в комнату и увидела на экране, как словно карточный домик складывается крыша высотного сооружения, после чего ухватывает обрывок фразы: «В Санкт-Петербурге при разборе крыши СКК погиб рабочий…».

- Это Матвей наш бежит! – только и успела вскрикнуть Татьяна Матвеевна, увидев происходящее на экране.

В шоке она набрала номер мобильного сына – в ответ длинные гудки.

«Сын погиб на моих глазах».

По словам матери, он уехал в Санкт-Петербург за два дня до трагедии. «Мама, денег заработаю, будет хоть на что дом отремонтировать».

Поток телефонных звонков на мобильный не прекращается, выразить соболезнования приходят друзья и знакомые Матвея.

Напомним, 31 января в Санкт-Петербурге рухнул подлежащий сносу СКК «Петербургский». Это произошло во время демонтажа кровли. Издание «Фонтанка» засняло не только момент обрушения, но и гибель рабочего, срезавшего металлические ванты, на которых держалась крыша. Им оказался уроженец Карелии Матвей Кучеров. Мужчина работал без страховки: он не был прикреплен к люльке, которая находилась рядом. Возбуждено уголовное дело.

фото Karelia.news