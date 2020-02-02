В Санкт-Петербурге горит здание бизнес-центра

Сегодня утром в Петербурге загорелось здание бизнес-центра «Лениздат», расположенного на набережной реки Фонтанки, 59А, сообщает Фонтанка.

Огонь захватил четвертый этаж пятиэтажного здания, площадь огня по состоянию на начало одиннадцатого утра, составляла около 200 квадратных метров. Имелась угроза распространения огня на пятый этаж. По словам очевидцев, в здании находились люди, кричавшие о помощи. В 09:25 ранг пожара был повышен до №2-БИС.

На месте работают пожарные, сообщается об эвакуации. О пострадавших данных нет.