Водитель Карелии попал в больницу из-за скользкой дороги

В Прионежском районе Карелии произошло ДТП, в котором пострадал 58-летний мужчина. Авария случилась вечером 31 января на автодороге Заозерье – Пиньгуба.

Как сообщает ГИБДД, водитель автомобиля Киа Спортейдж не учел дорожные и погодные условия и неправильно выбрал скорость движения. В результате машина съехала в правый по ходу движения кювет. С полученными в ДТП травмами водитель был госпитализирован.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов быть осторожнее на трассе.

– Местами на территории республики синоптики прогнозируют снег, на дорогах возможны снежные заносы, образование гололедицы. Водителям необходимо учитывать зимние особенности дороги и выбирать разумную скорость движения, – пишет пресс-служба ведомства.