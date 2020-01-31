Заказчик работ по демонтажу СКК прокомментировал обрушение здания

Игорь Забиран, директор ООО «СКА Арена», рассказал корреспонденту «Фонтанки» о произошедшем обрушении, при котором трагически погиб Матвей Кучеров, 29-летний сварщик из столицы Карелии. По словам руководителя компании, конструкция здания состояла из опорного кольца и 112 вант. При отрезании части вант и произошло обрушение железобетонного кольца.

«В настоящий момент на объекте проводятся мероприятия по выяснению причин обрушения»,

- заявил Забиран.

На вопрос корреспондента: «Кто-то рассчитывал, что здание именно так упадет?» – он дословно ответил: «Демонтаж здания всегда подразумевает обрушение», сообщает «Фонтанка». Что касается возможных нарушений техники безопасности, Забиран сообщил, что соответствующую проверку проводят правоохранительные органы. Официальный подрядчик работ - компания «СК Прайд» - отрицает причастность к обрушению.

Сотрудники петербургского Следкома проводят доследственную проверку по факту обрушения крыши СКК «Петербургский». Напомним, под завалами спортивно-концертного комплекса, который сегодня рухнул во время в Санкт-Петербурге, найдено тело погибшего рабочего. Как мы писали ранее, рабочий, пропавший при обрушении спортивно-концертного комплекса «Петербургский», оказался жителем Петрозаводска. Личность сотрудника установлена – это 29-летний петрозаводчанин Матвей Кучеров. Родственник Матвея рассказал журналистам, что молодой человек родился и вырос в селе Деревянное Прионежского района. Позднее в Сети появилось видео, снятое рабочими на крыше обрушившегося СКК приблизительно за час до трагедии.

Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский». ЧП произошло во время демонтажа.