31 января 2020, 20:47
Общество

На каске погибшего сварщика из Карелии могла быть установлена камера

В Сети появилось видео, снятое рабочими на крыше обрушившегося СКК приблизительно за час до трагедии
Фото: "Фонтанка"

Издание «Фонтанка» опубликовало видеозапись, снятую на крыше спортивно-концертного комплекса «Петербургский» за час до трагедии. По словам журналистов, камера, снимавшая происходящее, предположительно была установлена на каске погибшего петрозаводчанина Матвея Кучерова.

«Она была установлена на каску рабочего именно из той люльки с которой произошло трагическое происшествие, и это был не тот рабочий, который точно остался жив. Камера была установлена во время первого подъема люльки на кровлю. Когда она спустилась для замены баллона в газовой горелке, корреспондент забрал камеру, и люлька снова вернулась наверх, после чего и случилось обрушение»,

- прокомментировали видеозапись журналисты «Фонтанки».

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Сотрудники петербургского Следкома проводят доследственную проверку по факту обрушения крыши СКК «Петербургский». Напомним, под завалами спортивно-концертного комплекса, который сегодня рухнул во время в Санкт-Петербурге, найдено тело погибшего рабочего. Как мы писали ранее, рабочий, пропавший при обрушении спортивно-концертного комплекса «Петербургский», оказался жителем Петрозаводска. Личность сотрудника установлена – это 29-летний петрозаводчанин Матвей Кучеров. Родственник Матвея рассказал журналистам, что молодой человек родился и вырос в селе Деревянное Прионежского района.

Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский». ЧП произошло во время демонтажа.

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