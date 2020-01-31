31 января 2020, 19:52
Происшествия

Следком проведет доследственную проверку по факту обрушения СКК

Ранее пресс-секретарь ГСУ СК Петербурга Сергей Капитонов заявил, что уголовное дело по-прежнему не возбуждено

Сотрудники петербургского Следкома проводят доследственную проверку по факту обрушения крыши СКК «Петербургский», где сегодня погиб рабочий из Петрозаводска. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

«В настоящее время на место происшествия выехал руководитель ГСУ СК России по Санкт-Петербургу генерал-лейтенант юстиции Клаус А.В., проводится осмотр, устанавливаются и опрашиваются свидетели и очевидцы, изымается необходимая документация, назначается ряд экспертиз»,

- уточняется в информационном сообщении.

Напомним, под завалами спортивно-концертного комплекса «Петербургский», который сегодня рухнул во время в Санкт-Петербурге, найдено тело погибшего рабочего. Как мы писали ранее, рабочий, пропавший при обрушении спортивно-концертного комплекса «Петербургский», оказался жителем Петрозаводска. Личность сотрудника установлена – это 29-летний петрозаводчанин Матвей Кучеров. Родственник Матвея рассказал журналистам, что молодой человек родился и вырос в селе Деревянное Прионежского района.

Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский». ЧП произошло во время демонтажа.

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