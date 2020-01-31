Тело рабочего из Петрозаводска найдено под завалами СКК в Петербурге

Под завалами спортивно-концертного комплекса «Петербургский», который сегодня рухнул во время в Санкт-Петербурге, найдено тело погибшего рабочего, сообщает «Фонтанка».

«Найдена часть туловища, точнее»,

– добавили собеседники издания.

По информации «Фонтанки», отвечать за смерть человека бизнес не хочет. Пресс-секретарь ГСУ СК Петербурга Сергей Капитонов заявил, что уголовное дело по-прежнему не возбуждено.

Как мы писали ранее, рабочий, пропавший при обрушении спортивно-концертного комплекса «Петербургский», оказался жителем Петрозаводска. Личность без вести пропавшего сотрудника установлена – это 29-летний петрозаводчанин Матвей Кучеров.

Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский». ЧП произошло во время демонтажа.