Россия 24: Политическая борьба в Карелии грозит перейти в рукопашную

Как мы сообщали, заместитель главы Администрации Олонецкого района пригрозил «набить лицо» депутату Олонецкого горсовета Игорю Некину, если тот не начнет модерировать комментарии в своем паблике «Чтобы лучше было жить».

Позднее чиновник подтвердил нашему изданию, что действительно готов перейти в «политическую рукопашную». Юрий Минин подчеркнул, что задевшие его комментарии оставлял не Игорь Некин, а другие пользователи, но их, по мнению чиновника, необходимо было удалять, чего депутат не делал. Минин также заявил, что готов исполнить свое обещание.

– Я дожил до 50 лет и считаю, что имею некоторые заслуги не только перед собой, но и перед окружающими. Поэтому... К сожалению, канделябрами сейчас по лицу не стучат,

– сказал замглавы администрации Олонецкого района.

Эта история не осталась незамеченной федеральными СМИ. Канал Россия 24 показал сюжет на эту тему. Карелия знаменита! Видео смотрите здесь.