Чиновник из Олонца обещал «набить лицо» депутату горсовета

Депутату Олонецкого горсовета Игорю Некину пригрозили физической расправой. Сделано это было 28 января прямо на сессии совета. Заместитель главы районной администрации Юрий Минин обещал «набить лицо» Некину, если тот не начнет модерировать комментарии в своем паблике «Чтобы лучше было жить».

Об этом сообщил сам городской депутат. По данному факту он написал заявление в полицию. Юрий Минин подтвердил порталу «Петрозаводск говорит», что угрожал Некину, но не как народному избраннику, а как администратору местного паблика. Чиновник разозлился из-за неприятных комментариев.

– Это было сказано как господину Некину, который содержит страницу «Вконтакте». Было сказано, что если еще мою фамилию будут в неприглядном виде полоскать в комментариях, которые он обязан контролировать, то я спущусь с трибуны и набью ему лицо, невзирая на разные весовые категории. Я согласен, что на сессии такие вещи говорить не стоило, но когда была задета моя честь и профессиональная гордость, я не смог сдержаться. Он прекрасно знает, почему это было сказано.

Юрий Минин подчеркнул, что задевшие его комментарии оставлял не Игорь Некин, а другие пользователи, но их, по мнению чиновника, необходимо было удалять, чего депутат не делал. Минин также заявил, что готов исполнить свое обещание.

– Я дожил до 50 лет и считаю, что имею некоторые заслуги не только перед собой, но и перед окружающими. Поэтому... К сожалению, канделябрами сейчас по лицу не стучат,

– сказал замглавы администрации Олонецкого района.

Напомним, сейчас Олонецкий суд рассматривает иск главы администрации района Сергея Прокопьева. По словам некоторых депутатов, он на одной из комиссий горсовета назвал местных жителей социальными паразитами, а также посетовал, что у него нет лицензии на отстрел критикующих власть граждан. Подробности – в нашем репортаже.

Фото: "Такие дела"