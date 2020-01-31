Рабочий из Петрозаводска пропал при обрушении СКК в Санкт-Петербурге

Рабочий, пропавший при обрушении спортивно-концертного комплекса «Петербургский», оказался жителем Петрозаводска. Личность без вести пропавшего сотрудника установили корреспонденты «Фонтанки» - это 29-летний петрозаводчанин Матвей Кучеров.

По информации издания, Матвей в процессе срезки вант вылез из люльки, страховочным тросом он не был пристегнут. По предварительной информации, при обрушении СКК рабочий погиб.

Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский». ЧП произошло во время демонтажа.

Видео инцидента появилось в сети.