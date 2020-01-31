Обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский», сообщают РИА Новости со ссылкой на МЧС. ЧП произошло во время демонтажа.

По данным источников, обрушение произошло, когда рабочие производили срез скрепляющих кровлю с железобетонным кольцом вант. В итоге после удаления десяти растяжек крыша рухнула, пишут «Известия».

Видео инцидента появилось в сети.

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу журналистам ТАСС сообщили, что под завалами могут находиться рабочие. Их точное число уточняется. На месте работают медики и спасатели.

Во время сноса СКК погиб человек, уточняет telegram-канал Mash

«Стадион рухнул, судя по всему, внепланово. Или монтажника никто не предупредил. В любом случае – плохо. Один из рабочих, который подрезал тяжи, побежал к люльке крана, но не успел, и рухнул вниз вместе со стеной»,

– пишет издание.

Фото с iz.ru