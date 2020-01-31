Детская олимпиада «Маленький чемпион» пройдет в Петрозаводске

В столице Карелии 9 февраля в 10.00 на территории спортивно-развлекательного центра "Горка" уже в четвертый раз пройдет семейный физкультурный праздник. К участию приглашают семьи с детьми от 6 месяцев до 10 лет.

Зимняя Детская Олимпиада «Маленький Чемпион проводится в рамках проекта «Крепкая семья» с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Семьи с детьми от 6 месяцев до 10 лет смогут попробовать свои силы в следующих дисциплинах Олимпиады:

- «Бег на коньках» для детей от 3 до 10 лет – индивидуальные соревнования на скорость

- «Покатушки на ватрушках» для детей от 6 месяцев до 7 лет – семейные соревнования (ребенок сидит в ватрушке, один из родителей тянет ватрушку по прямой от линии старта до линии финиша. В 1 возрастной группе (6мес. - 2года) ребенок сидит в ватрушке на руках у взрослого).

- «Детский биатлон» детей от 3 до 10 лет – семейные соревнования (ребенок сидит в ватрушке, один из родителей пробегает с ватрушкой по заданному организаторами кругу; прибывая на «огневой рубеж», ребенок бросает 3 мячика в корзину; в случае не попадания мячом в корзину, команда преодолевает штрафные круги в том количестве раз, которое ребенок не попал в цель. После завершения штрафных кругов участник отправляется на ватрушке на финиш)

- «Лыжные гонки» для детей от 3 до 10 лет - индивидуальные соревнования на скорость

Прием заявок открыт до 19.00 часов 6 февраля в группе Детской Олимпиады «Маленький Чемпион».

В случае отсутствия необходимых погодных условий организаторы предусмотрели альтернативные варианты соревнований, более подробная информация об этом в группе Олимпиады.

Подать заявку можно только на одну дисциплину. Сделано это для того, чтобы как можно больше желающих смогли успеть записаться хотя бы на одно соревнование. Для тех же, кто захочет поучаствовать в еще одном соревновании, позднее в группе Детской олимпиады будет объявлено о приеме заявок на вторую дисциплину.

Участие в соревнованиях «Маленький чемпион» бесплатное. Для зрителей вход свободный!

Видео с предыдущих мероприятий можно посмотреть в группе Зимней Олимпиады в соответствующих альбомах группы.