Два случая коронавируса выявлены в России

Сразу два случая заболевания коронавирусом подтвердили сегодня российские медики. Заболевшие являются гражданами Китая, сообщает «Медуза» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову. Один из заболевших коронавирусом находится в Забайкальском крае, второй - в Тюменской области, сообщает источник.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о срочных мерах, введенных из-за угрозы эпидемии коронавируса после выявления случаев заражения на территории РФ, пишут федеральные СМИ.

- Готовится постановление о запрете рабочих виз для граждан Китая;

- Все граждане РФ, находящиеся на Хайнане, будут возвращены до 4 февраля;

- Закрываются все авианаправления с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг;

- Граждане Белоруссии и КНР, имеющие вид на жительство в РФ, будут при въезде через пункты пропуска, где было ограничено сообщение, проходить карантин;

- ФАС и Росздравнадзор будут пресекать попытки завышения цен на лекарства и маски и недобросовестной конкуренции;

Напомним, ранее стало известно, что организованным группам китайских туристов ограничили въезд в Россию. Китайские власти приняли решение остановить отправку любых туристических групп за границу в связи с распространением нового коронавируса.

Вспышка нового типа вируса 2019-nCoV была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце 2019 года. По последним данным, количество заразившихся достигло 4,6 тыс. человек, умерли более 100. Власти КНР ввели карантин в 13 городах с населением более 30 млн человек. Случаи заболевания также зафиксированы в Австралии, Канаде, Германии Сингапуре, США, Таиланде, Южной Корее, Франции и Японии.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на слова главы специальной комиссии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшаньпика, распространения нового типа коронавируса наступит через семь-десять дней.

Минздрав России назвал вирус «биологической угрозой», Роспотребнадзор усилил контроль за распространением вируса. В частности, в понедельник, 27 января, ведомство рекомендовало местным органам власти в сфере образования организовать медицинское наблюдение за учащимися, прибывающими из Китая. Об этом говорилось в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой, которое было опубликовано на официальном портале правовой информации в рамках санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.