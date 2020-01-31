Новая «итальянская» забастовка может начаться в БСМП Петрозаводска

На Станции скорой медицинской помощи скоро может начаться очередная «итальянская» забастовка. Петрозаводские медики недовольны произволом со стороны кадровиков учреждения, рассказала сотрудница Станции Ольга Чайка.

«На скорой Петрозаводска снова начинается «итальянская» забастовка! Только теперь это движение уже со стороны отдела кадров. Только с участниками «итальянской» забастовки теперь заключают срочные трудовые договора на совместительство. При этом на подпись их нам дают, например, на январь, начиная с 19 января до 26 января. Сроки действия договора с 01.01.2020 до 28.01.2020, у некоторых до 31.01.2020. Второй экземпляр на руки не выдают»,

- написала Чайка на своей странице в соцсети.

По словам медика, по окончании действия трудового договора старший фельдшер и ее помощница вынуждают работников писать заявление на увольнение с совместительства и писать новое заявление на прием на работу.

«Мне вручили приказ о расторжении трудового договора по совместительству, который действовал с 19.12.2019 по 31.12.2019 только 19 января 2020 года. При этом в нем стояла дата ознакомления 23 декабря 2019 года. Всё-таки решили познакомить, правда выдали с задержкой почти месяц. Конечно, я не согласна, о чем и написала на приказе и поставила настоящую дату ознакомления. С другими работниками пошли другим путем: увольняйтесь сами»,

- рассказала Чайка.

Напомним, 15 сентября на Станции скорой помощи началась«итальянская забастовка». 80 сотрудников станции отказались от переработок и работают только на одну ставку. Люди требовали, чтобы на эту ставку им платили зарплату, обозначенную в майских указах президента. Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков признал, что требования протестующих в целом обоснованы. В октябре правительство Карелии объявило, что решить проблему можно за счет создания новой структуры, в которую войдут все станции скорой помощи республики и которая будет иметь отдельное финансирование.

Позднее проект распоряжения республиканского правительства «О создании центра скорой медицинской помощи» согласовали на заседании Общественного совета при Минздраве Карелии. Минздраву республики проектом документа предписано до 1 марта 2020 года завершить мероприятия, связанные с образованием центра, в том числе утвердить устав и сформировать госзадание.

В прошлый понедельник, 27 января, была названа кандидатура руководителя нового медицинского учреждения. Министр здравоохранения Михаил Охлопков подтвердил, что в качестве возможного кандидата на должность руководителя нового центра рассматривается кандидатура Григория Кокорина, в недавнем прошлом главного врача Кемской ЦРБ. В то же время в пресс-службе карельского Минздрава сообщили, что Григорий Кокорин уже возглавил республиканский центр скорой медицинской помощи.