Названы победители программы поддержки местных инициатив в Карелии

Министерство национальной политики Карелии опубликовало список проектов, которые будут реализованы в рамках программы поддержки местных инициатив в 2020 году, список вывешен в паблике Законодательного собрания Карелии.

Заседание комиссии по отбору проектов программы поддержки местных инициатив на 2020 год состоялось 29 января. В этом году условиям отбора удовлетворили 84 из 89 заявленных проектов. Все утвержденные комиссией участники программы получат субсидию из бюджета республики – в совокупности это 60 миллионов рублей. Еще 22 миллиона составит вклад местных бюджетов, 11 миллионов внесут жители и спонсоры, сообщает сайт правительства республики Карелия.

Большинство заявок традиционно связаны с ремонтом и установкой спортивных объектов (20), обустройством мест отдыха жителей (18), ремонтом школ и детских садов (10), модернизацией уличного освещения (8).

Представители Министерства национальной и региональной политики республики отметили ряд проектов, которые будут реализованы в 2020 году.

Жители трех муниципальных образований выбрали проекты по приобретению транспортной техники: тракторов для поддержания в порядке дорог в поселках Лендеры и Муезерский и снегохода для подготовки лыжной трассы в Надвоицах. В городе Лахденпохья отремонтируют общественную баню.

В Петрозаводске запланировано устройство пешеходной дорожки вдоль Лососинского шоссе протяженностью около 300 метров, которая объединит микрорайоны Древлянка-7, Древлянка-8 и Древлянка-9. Благоустроят также территорию средней школы № 43, рядом с которой сделают пешеходные дорожки, установят детскую площадку с игровым и спортивным оборудованием, скамейки, урны, зону воркаута для занятий спортом и теннисный стол. Третий проект − устройство скейт-парка на территории стадиона «Юность» − включает в себя замену оборудования для занятий экстремальными видами спорта. Планируется установить семь конструкций для катания на скейте.

В 2019 году Глава Карелии предложил совместно с муниципалитетами и жителями благоустраивать «тропы здоровья» в районах республики. На эту идею сразу откликнулись жители поселков Вяртсиля и Боровой.

Проектом в Вяртсиля планируется установить 11 опор уличного освещения со светодиодными светильниками, скамейки и урны на участке от средней школы через пешеходный мост до лыжной трассы.

Жители поселка Боровой подошли к вопросу комплексно: в рамках ППМИ на территории лесопарковой зоны рядом со школой планируют обустроить асфальтовую спортивную дорожку. Там летом смогут заниматься лыжники на роллерах, пожилые люди скандинавской ходьбой, школьники участвовать в осеннем кроссе. В рамках программы «Комфортная городская среда» предполагается воплотить вторую часть проекта – провести работы по установке освещения вдоль дорожки, скамеек для отдыха, в результате чего зимой будет работать лыжная трасса.

А вот подробный список победителей:

Напомним, программа поддержки местных инициатив начала действовать в Карелии с 2014 года. За шесть лет в муниципальных образованиях республики реализовано 320 проектов. При отборе учитывались суммы, которые планируют направить на реализацию проекта жители и местные власти, актуальность идеи для конкретного населенного пункта.

Фото с сайта Правительства Карелии