Стало известно, кто возглавил центр скорой медицинской помощи

Весной 2020 года в Карелии должен открыться республиканский центр скорой медицинской помощи. Решение о его создании было одобрено в ноябре прошлого года на заседании Общественного совета при Минздраве РК. Глава РК Артур Парфенчиков подписал распоряжение о создании Центра в декабре 2019 года. И вот названа кандидатура руководителя нового медицинского учреждения.

Министр здравоохранения Михаил Охлопков подтвердил, что в качестве возможного кандидата на должность руководителя нового центра рассматривается кандидатура Григория Кокорина, в недавнем прошлом главного врача Кемской ЦРБ.

В то же время в пресс-службе Карельского минздрава сообщили, что Григорий Кокорин уже возглавил республиканский центр скорой медицинской помощи.

Предполагается, что центр объединит все станции скорой медицинской помощи на территории республики. Их работа будет координироваться из единого диспетчерского центра, к которому планируется присоединить санитарную авиацию и центр медицины катастроф.

Охлопков сообщил, что в 2020 году на санавиацию из бюджета Карелии будет выделено 120 миллионов рублей, что почти в два раза больше, чем в 2019 году.

Головной офис создаваемого центра разместиться в Петрозаводске на станции скорой медицинской помощи.

Григорий Кокорин приехал в Карелию из Бурятии в мае 2018 году и возглавил центральную районную больницу в Кеми. В Бурятии Григорий Кокорин занимал должность главврача Кабанской ЦРБ.

Судя по публикациям в СМИ, жители Кабанского района были крайне недовольны работой местной больницы. Они даже обращались с открытым письмом к исполняющему обязанности главы Бурятии. С именем Кокорина они связывали целый ряд трагедий, когда из-за несвоевременного или некачественного оказания медицинской помощи умирали люди.

Напомним, Кокорин не единственный руководитель, который в последние годы приехал в Карелию из Бурятии. Премьер-министр карельского правительства Александр Чепик, вице-премьер Оксана Чебунина и министр природных ресурсов РК Алексей Щепин раньше трудились в Бурятии, а затем, по приглашению главы РК Артура Парфенчикова, заняли ключевые посты в правительстве республики.