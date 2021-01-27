Водителя осудили за ДТП, в котором едва не погибли пассажиры

Два пассажира, в числе которых маленький ребенок, получили тяжкие травмы в результате аварии на трассе «Вологда-Медвежьегорск» в апреле 2019 года. Перед судом предстал водитель автомобиля, который двигался со скоростью 90-100 км\м из Пяльмы в Пудож. В салоне находились четыре пассажира.

В пути водителю повстречался трактор, который убирал проезжую часть. Увидев облако пыли от работающей техники, водитель не снизил скорость и не остановился. Произошло столкновение с трактором.

Несовершеннолетний пассажир, сидевший на переднем сиденье и пристегнутый ремнем безопасности, получил открытый перелом свода основания черепа, ушиб головного мозга и другие серьезные травмы, опасные для жизни.

Пассажир на заднем сиденье, не пристегнутый ремнем безопасности, получил закрытый перелом черепа и множественные переломы, ушибы. Это было квалифицировано как тяжкий вред.

Водитель своей вины в случившемся не увидел. По его мнению, в аварии виновата дорожная организация, которая должна была выставить предупреждающие знаки о работах на трассе. Суд с водителем не согласился. В итоге Пудожский районный суд назначил обвиняемому наказание в виде ограничения свободы на 1 год с лишением права управлять машиной в течение года. (фото sputnik-ossetia.ru)