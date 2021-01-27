Свалку бытового и строительного мусора обнаружили вблизи Петрозаводска

Петрозаводчане сегодня сообщили активистам ОНФ о свалке на Шуйском шоссе. Общественники застали на месте работающий экскаватор, который закапывал в земли бывшего совхоза «Тепличный» бытовой и строительный мусор.

Активисты разглядели среди этих отходов упаковки из-под тушек курицы. Общественники выяснили, где работает водитель экскаватора.

Представители ОНФ обратились в Карельскую природоохранную прокуратуру и правоохранительные органы с просьбой провести проверку и принять меры. (фото vk.com)