27 января 2021, 18:20
Происшествия

Свалку бытового и строительного мусора обнаружили вблизи Петрозаводска

Общественники обратились в Карельскую природоохранную прокуратуру и правоохранительные органы

Петрозаводчане сегодня сообщили активистам ОНФ о свалке на Шуйском шоссе. Общественники застали на месте работающий экскаватор, который закапывал в земли бывшего совхоза «Тепличный» бытовой и строительный мусор.

Активисты разглядели среди этих отходов упаковки из-под тушек курицы. Общественники выяснили, где работает водитель экскаватора.

Представители ОНФ обратились в Карельскую природоохранную прокуратуру и правоохранительные органы с просьбой провести проверку и принять меры. (фото vk.com)

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Метки: 
свалка
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активисты
«Тепличный»
новости Карелии