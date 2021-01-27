Подозреваемого в краже мужчину не могут найти в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска продолжает розыск подозреваемого в совершении кражи из автомобиля. Преступление произошло в начале января на пересечении улиц Лыжная и Балтийская, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Человек, подозреваемый в совершении преступления, попал на видео. К настоящему времени его личность не установлена.

Полицейские просят всех, кто обладает информацией о разыскиваемом, сообщать сведения по телефонам: +7-906-209-60-90, +7-996-112-74-07, +7-981-402-57-89. Конфиденциальность гарантируется.