Карельские пограничники обнаружили склад боеприпасов

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Карелии обнаружили место складирования большого количества боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Находка была сделана вблизи села Алакуртти в Мурманской области, сообщает официальный Интернет-портал республики.

В схроне были обнаружены 24 тротиловые шашки. Общая масса взрывчатого вещества превысила 7,5 килограмма.

До прибытия взрывотехников сотрудники Пограничного управления охраняли место обнаружения боеприпасов, чтобы обеспечить безопасность граждан. Позже опасная находка была утилизирована. Фото gov.karelia.ru