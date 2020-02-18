Бригаду скорой заперли в карантине из-за шутника «с коронавирусом»

Бригада скорой помощи Петрозаводска была госпитализирована из-за мужчины, которого задержали пьяным на вокзале в карельской столице. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» сообщил информированный источник.

Подозрительного 44-летнего гражданина рано утром 17 февраля заметили полицейские, патрулировавшие вокзал. Он был пьян и пожаловался на боль в животе и тошноту. Мужчину доставили к медицинский кабинет; фельдшер вызвала скорую помощь. Приехавшим медикам пациент заявил, что прибыл из Китая. А значит, у него может быть подозрение на коронавирус.

Врачи сразу сообщили об этом на станцию. Согласно инструкции, мужчину приказали вести в инфекционную больницу. Пациента госпитализировали – а заодно и всю бригаду скорой помощи. Спустя некоторое время мужчина протрезвел и заявил, что все это была шутка. На самом деле, по его словам, он отстал от поезда, в котором уехали и его документы.

По нашим сведениям, врачи снова вызвали полицию. Представителей правоохранительных органов попросили установить личность пациента, а самое главное – узнать, откуда он все-таки прибыл.

Все это время не только шутник «из Китая», но и ни в чем не повинные медики скорой помощи находились в карантине.

– Они сидят в своих медицинских формах, вещей при себе у них, разумеется, нет. Их даже не кормили завтраком, – рассказал источник. – Что любопытно, работников привокзального медпункта никто в карантин не закрыл, хотя они тоже были в контакте с пациентом.

Портал «ПТЗ говорит» связался с одним из работников скорой, оказавшиеся в «инфекционке» по вине пьяного путешественника. Тот пожаловался на хамство со стороны нескольких сотрудников больницы. В распоряжении нашего издания есть запись разговора с врачами приемного покоя. Разговор состоялся, когда отчаявшиеся медики спустя девять часов после попадания в карантин попытались узнать свою дальнейшую судьбу.

– Нас кто-нибудь посетит в боксе? Мы с ночной смены… Работники медпункта железной дороги уже домой отпущены, пациент, уже известно, ни в каком Китае не был. Почему мы сидим здесь? – спрашивал сотрудник скорой помощи работников больницы.

– Мы и так слышим ваши крики. Всё, идите в бокс, – отмахнулась врач приемного покоя. – Идите, а то мы сейчас вызовем охранника на вас.

– Почему вы так с нами разговариваете? Вы можете объяснить-то?! За девять часов зайти-то можно было хотя бы?

– У нас поступило около сорока человек, – ответила вторая работница (имеются в виду пациенты с гриппом).

– Поступило с вашей помощью! Возите тут, перевозчики! – с ненавистью сказала ее коллега. После этого работники скорой уже окончательно возмутились и прекратили разговор с хамоватым персоналом больницы.

Во время подготовки этого материала бригада скорой помощи по-прежнему находилась в карантине.

– Нас держат, никто никакой информации нам не предоставляет. Я уже сутки не принимал таблетки, которые необходимо пить два раза в день. Привезти мне их из дома некому; съездить самому – разумеется, никто не отпустит. Говорил с начмедом, он заявляет, что у них таких таблеток нет. Мы до сих пор здесь кукуем – и, конечно, возмущаемся!

– рассказал мужчина.

«ПТЗ говорит» связался с пресс-службами МВД и транспортной полиции, но ни одно ведомство пока не сообщило, чем окончилась проверка личности «путешественника». По словам медиков скорой помощи, уже известно, что он не тот, за кого себя выдает. Получить комментарий от Минздрава Карелии нам также не удалось.