Около семи тысяч человек заразились COVID-19 в России за сутки

Количество заразившихся COVID-19 в России за последние сутки выросло на 6611 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Больше всего новых положительных тестов в Москве – 678, Петербурге – 296 и в Свердловской области – 280. Наименьшее количество новых заболевших зафиксировано в Еврейском автономном округе – семь человек. В двух регионах – в Чукотском и Ненецком автономных округах – медики не выявили инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2.

В Карелии за минувшие сутки, как мы писали ранее, коронавирусной инфекцией заболело 39 человек: в Петрозаводске – 16 человек, в Пряже – 1 человек, в Прионежском районе – 1 человек (село Заозерье), в Сегеже – 1 человек, в Лоухском районе – 3 человека (поселки Чупа, Малиновая Варакка, Лоухи), в Суоярви – 7 человек, в Костомукше – 4 человека, в Пудожском районе – 6 человек (поселок Колово – 2, деревня Усть-Река – 1, Пудож – 3).

В России за сутки от осложнений умерли 188 человек. Общее число летальных исходов выросло до 11 205. В Петрозаводске вчера зафиксирован 10 летальный исход от вируса.

Добавим, что по информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за минувшие сутки в мире зафиксировано более 228 тысяч случаев заражения новым коронавирусом. Этот показатель стал рекордным с начала пандемии. Предыдущий пиковый показатель пришелся на 4 июля, когда в мире было выявлено около 211 тысяч заболевших COVID-19.