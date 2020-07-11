Десятый пациент с коронавирусом умер в Карелии

В республике возросло количество жертв коронавирусной инфекции. По сообщению оперативного штаба правительства Карелии по борьбе с COVID-19 на утро 11 июля, за минувшие сутки в республике умер еще один человек с положительным тестом на коронавирус.

«Еще один пациент с положительным тестом на коронавирус скончался в Карелии: мужчина, житель Лахденпохского района, 1946 года рождения с тяжелым сопутствующим заболеванием сердца. Это десятый летальный исход с начала эпидемии в республике»,

– говорится в сообщении.

Добавим, что в Карелии за минувшие сутки подтверждено 39 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 16 человек, в Пряже – 1 человек, в Прионежском районе – 1 человек (село Заозерье), в Сегеже – 1 человек, в Лоухском районе – 3 человека (поселки Чупа, Малиновая Варакка, Лоухи), в Суоярви – 7 человек, в Костомукше – 4 человека, в Пудожском районе – 6 человек (поселок Колово – 2, деревня Усть-Река – 1, Пудож – 3).

Выздоровели еще 29 человек: в Петрозаводске – 21, в Сортавальском районе – 1, в Сегежском районе – 1, в Кондопожском районе – 2, в Прионежском районе – 2, в Суоярвском районе – 1.

Также выписан еще 1 строитель Белопорожской ГЭС.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 280,3 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,7 раза выше и составляет 486,4 случая, по Северо-Западу – 455,3.