Незаконные гаражи снесут в Петрозаводске

Администрация Петрозаводска информирует о демонтаже незаконно установленных гаражей на Комсомольском проспекте

«В соответствии с п. 8 Порядка демонтажа (перемещения) самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов на территории Петрозаводского городского округа, утвержденного Постановлением Администрации ПГО № 1417 от 25.04.2011 г., владельцев гаражей, расположенных на Комсомольском проспекте в районе дома № 19 «б», информируют о сносе указанных объектов»,

– говорится в сообщении.

Демонтаж будет проводиться в период с 14 по 28 июля с 09.00 до 17.00.