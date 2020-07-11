По факту пропавшей без вести девушки возбуждено уголовное дело

В Карелии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней Костиной Софии Станиславовны по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает СУСК по РК.

По версии следствия, несовершеннолетняя жительница города Мончегорска Мурманской области, находясь в городе Петрозаводске, выехала на попутном автомобильном транспорте в город Санкт-Петербург, откуда 28.06.2020 сообщала родственникам, что у нее все хорошо. После этого Костина С.С. на связь не выходила, и ее местонахождение не известно.

Приметы Костиной Софии Станиславовны: на вид 17 лет, рост около 160 см, худощавого телосложения, была одета в кофту и спортивные штаны темного цвета, кроссовки темного цвета.

Лицам, обладающим какой-либо информацией о месте нахождения несовершеннолетней, необходимо обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия по телефонам: 594-690, 594-679, 592-590 либо по телефону.