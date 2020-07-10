Муниципальная баня №5 возобновляет работу в Петрозаводске

С сегодняшнего дня возобновляет свою работу петрозаводская муниципальная баня №5. Она расположена в Соломенном.

Как сообщили в пресс-службе мэрии карельской столицы, график работы бани остался прежним. Она открыта по субботам с 10:00 до 21:00. Перерыв с 14:30 до 16:00.

Цены на услуги учреждения также не изменились, добавили в городской администрации. Баня находится по адресу улица Соломенская, 1.