Парфенчиков ослабил ограничительные меры в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков сегодня подписал очередное постановление по изменению режима повышенной готовности в республике. Об этом губернатор сообщил на своей странице в соцсети.

Так, с сегодняшнего дня в Карелии можно проводить включенные в план спортивные мероприятия. Число их участников не должно превышать 50 человек. В отдельных случаях количество участников может быть выше этого значения, но только по согласованию с оперативным штабом.

С 10 июля также разрешается работа бассейнов. Они должны будут строго соблюдать предписания Роспотребнадзора.

Посещать дежурные группы в детских садах теперь могут дети, выезжавшие за пределы своего города или района, а также контактировавшие с людьми, которые приехали из других населенных пунктов республики.

Работающие пенсионеры старше 65 лет смогут оформить электронный больничный до 26 июля.

Что касается летней оздоровительной кампании, то мы вводим запрет на въезд организованных групп детей для отдыха и оздоровления из других регионов. При этом делаем исключение: запрет не относится к детям, проживающим в Арктической зоне нашей страны. Детские лагеря палаточного типа в этом году работать не будут. Такие решения мы приняли в связи с постановлением Роспотребнадзора,

- рассказал Парфенчиков.

Губернатор также добавил, что кинотеатры пока что останутся закрытыми.