Эксперты рассказали, людям каких профессий нужно есть шоколад

Ученые установили, что для представителей некоторых профессий употребление шоколада практически необходимо. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, лакомиться шоколадом рекомендуется артистам, педагогам и врачам. Этот продукт поможет им избежать эмоционального выгорания. Также шоколад полезен для женщин при борьбе с последствиями перепадов гормонального фона, отмечают специалисты.

Сообщается, что шоколад способен улучшить работу сердечно-сосудистой системы, замедлить старение и снизить стресс. При этом, стоит употреблять исключительно натуральный продукт.

Натуральный шоколад должен состоять из какао-бобов и какао-масла. Если в составе есть рафинированный сахар, ароматизаторы и пальмовое масло, такой товар лучше обойти стороной.

Эксперты при этом отмечают, что суточная норма потребления шоколада составляет 25-30 граммов.