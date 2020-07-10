Онколог назвал главный признак тяжелого заболевания пищевода

Зачастую человек может самостоятельно догадаться, что в его организме развивается грыжа пищевода. Онколог Иван Карасев перечислил признаки, которые могут на это указывать, сообщает РИА Новости.

Так, основным симптомом опасного заболевания является изжога. Она может появляться непосредственно после еды или после длительного нахождения в лежачем положении. Также изжога может обостряться после физических нагрузок.

Помимо этого, на грыжу могут указывать боли в районе солнечного сплетения и в загрудинной области. О болезни может сигнализировать и чувство распирания в подреберье и воздушная отрыжка.

Как рассказал врач, грыжи могут появляться из-за действия внутренних и внешних факторов, в числе которых нарушение моторики пищеварения.