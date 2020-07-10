Коронавирусные ограничения могут вернуть в России

Если жители России не будут соблюдать социальную дистанцию и не начнут снова носить маски, то в стране, вероятно, придется заново вводить жесткие ограничения, связанные с коронавирусом. Такое мнение озвучила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович, ее слова приводит РИА Новости.

При этом, как уточнила Вуйнович, наша страна может избежать второй волны пандемии, если строго соблюдать все меры безопасности. Медик отметила, что не нужно ждать, пока вирус распространится еще больше.

По словам Вуйнович, сейчас в мире каждый день фиксируются рекордные показатели по суточному приросту больных. Во многих странах существует риск повторного введения коронавирусных ограничений.

По данным на 10 июля, в мире зафиксированы уже более 12 миллионов случаев заражения Covid-19. Количество жертв вируса перевалило за 550 тысяч.