Турист утонул в Крыму на глазах своей дочери

В районе поселка Курортное в Крыму погиб 49-летний житель Красноярска, приехавший на отдых с дочерью и другом. Об этом сообщает «Лента.ру».

Накануне вечером турист отправился купаться на Генеральские пляжи и пропал. Через некоторое время его дочь и друг вернулись в поселок и сообщили в полицию о том, что мужчина, скорее всего, утонул.

Сотрудники МЧС организовали поиски пропавшего. Его тело нашли в двух километрах от места, где он зашел в воду. Труп лежал под скалой на береговой линии.

Следователи предварительно опознали погибшего по татуировке. Стражи порядка проводят проверку по факту трагедии.